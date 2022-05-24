انت الان تتابع خبر رد المطربة شيرين عبد الوهاب بعد واقعة التعدي عليها من طليقها حسام حبيب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد تداول أخبار اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق الفنان حسام حبيب بالتهديد بالسلاح والتعدي بالألفاظ المسيئة لها ولابنتها، أصدر المكتب الإعلامي الخاص بالفنانة شيرين بيان بما جرى اليوم.

حسام حبيب يحمل سلاح منتهي رخصته وفي وقت لاحق قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتحرير محضر ضد طليقها الفنان حسام حبيب، لتعديه عليها هي وابنتها صباح اليوم، كما انتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجداً بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضراً بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين وبعد إلقاء القبض على طليقها، عن أن رخصة السلاح الناري المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، أي من 3 سنوات ويحمل سلاح ناري برخصة منتهية، حيث أصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على السلاح الناري، وما زالت التحقيقات جارية مع الفنان بعد إلقاء القبض عليه.

إخلاء سبيل حسام حبيب من قضية التعدي على شيرين قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك في واقعة التعدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبناتها، صباح اليوم في الفيلا الخاصة بها، إثر القبض عليه داخل الفيلا وبحوزته سلاح ناري، بعد وصول بلاغ إلى شرطة النجدة من قبل الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالتعدي عليها من قبل طليقها السابق، حيث طالبت بتحرير محضر بعدم التعرض لها ولبناتها.

فيما طالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمام قوات الأمن بضرورة تحرير محضر تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، حيث أدلت بذلك في البلاغ الذي تم تحريره في شرطة النجدة بالجيزة.