انت الان تتابع خبر تصريح صادم من نجوى فؤاد عن سمير صبري بعد أيام من وفاته.. والجميع قصدك إيه؟! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة نجوى فؤاد عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" في فيديو قصير، تحدثت خلاله عن علاقتها بالفنان الراحل سمير صبري، الذي غادر دنيانا في 20 مايو الجاري عن 85 عامًا.

وعلقت على الفيديو، وكتبت "أرجوكم بلاش ادعاءات على سمير صبري ارجوكم ادعوله بالرحمة.. الله يرحمك حبيبي ويجعل مثواك الجنة"، ولم تكشف نجوى تفاصيل أكثر عما سمعته ووصفته

بالادعاءات، وعلق الجمهور وأكدوا أنهم لم يفهموا ما الذي تقصده، ومن بين التعليقات "ربنا يرحمه ويغفر له وكل أموات المسلمين، أنا مش عارفة حضرتك بتقصدي إيه؟"، "إيه الشوشرة اللي سامعاها يا نجوى؟".. جدير بالذكر أن الفنان سمير صبري توفي 20 مايو الجاري، وتم دفنه في مقابر أسرته بالإسكندرية 21 مايو، وشهد الاثنين 23 مايو استقبال العزاء فيه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.