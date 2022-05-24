انت الان تتابع خبر الفنان أحمد السقا يهاجم بشراسة بسبب تصرفات لا أخلاقية لها علاقة بـ محمد إمام ورد ناري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ليست المشاكل بغريبة على الوسط الفني، بل على العكس فإن هذا الوسط مليء بقصص عن صراعات وخناقات وقد تصل أحياناً للضرب والاشتباك بالأيدي.

وحينها كتب أحمد السقا عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك معلناً عن غضبه قائلاً: "لماذا يتم استخدام هذا الأسلوب غير الأخلاقي مع الجمهور...سينما أمير بشبرا وسينما رينسانس وسط البلد"، مع نشره لمقالة مدون فيها أن هناك حملة "لتطفيش" الجمهور من مشاهدة فيلم "من 30 سنة" لصالح فيلم "جحيم في الهند" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام.

ومن جانبه، نشر محمد إمام تعليقاً توضيحياً لجمهوره عن الأمر دون أن يكون كلامه مباشرة قائلاً: "أنا هقول حاجة لوجه الله وربنا شاهد على كلامى، أنا طول عمري بحب أحمد السقا جداً، وبعتبره بجد زي أخويا الكبير، هو الممثل الوحيد في جيله اللي حضرت له تقريباً كل أفلامه في السينما من كتر حبي فيه".

وتابع محمد إمام قائلاً:" لما ابتديت أمثل كان من أمنيات حياتي إني اشتغل معاه، ومن أكتر المرات اللي فرحت فيها لما هو اللي اخترني بنفسه علشان أعمل دور أخوه الصغير في مسلسل خطوط حمرا اللي مازال من أكتر الأدوار اللي بحبها وفرقت معايا في شغلي علشان خاطر وقفت قدام أحمد السقا".وأضاف محمد إمام:"أنا بحبك أوي يا سقا ومبروك النجاح العظيم لفيلمك الجديد ومن نجاح لنجاح دايماً يا حبيبي".

أحمد السقا رد على كلمات محمد إمام قائلاً: "يامحمد يا حبيبي الفضل لربنا وربنا يوفقك كمان وكمان وأنت أخويا وحبيبي".