انت الان تتابع خبر اتفرج ما الذي إشتاقت إليه أصالة... والجميع يتفاعل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية ​أصالة​ منشور جديد عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعيوعبرت أصالة في منشورها عن إشتياقها لأغنية "خذني لك" وكتبت:"خذني لك ..وحده من الأغاني اللي اشتقت غنّيها وهيّي منّ إختياركم سجلوها من ضمن الأغاني .. يسعد مساكم"

وأرفقت أصالة مع المنشور قلب بلون الأخضر للتعبير عن حبها لهم. تفاعل الجمهور مع المنشور وعبروا عن محبتهم لها .

وكانت قد وجّهت الفنانة اللبنانية أصالة رسالة لأصالة، حيث كتبت على صفحتها الخاصة:"كل سنة وانت متل ما انت، صريحة ووفية وصادقة وبتحبي من كل قلبك وولا مرة ما كنتي موجودة كرمال يللي بتحبيهن. بحبك كتير وفخورة بصداقتنا