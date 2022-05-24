شقيق تيم حسن يخطف الأضواء منه..وسامته حديث المتابعين لن تتوقع شكله اتفرج

انت الان تتابع خبر سقيق تيم حسن يخطف الأضواء منه..وسامته حديث المتابعين لن تتوقع شكله اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة للممثل السوري ​تيم حسن​ تجمعه بشقيقه نذيرولاقت الصورة تفاعلا واسعاً بين المتابعين الذين اثنوا على وسامة تيم وشقيقه، كما لفتوا الى الشبه الكبير بينهما.

وسيكون الفيلم ختام لسلسلة الهيبة وهو من إخراج سامر البرقاوي، وسيتم تصويره كاملاً في تركيا، وتلعب دور البطولة إلى جانب حسن، الممثلة زينة مكي ، إلى جانب مجموعة كبيرة من الممثلين. وكانت قد كشفت الشركة المنتجة للعمل أنها تسعى لإنهاء تصويره في شهر أيار، ليتم عرضه بعد عيد الأضحى المبارك في صالات السينما العربيه