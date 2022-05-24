انت الان تتابع خبر أحمد زاهر يتألق بآخر إطلالاته والجميع يتفاعل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شارك الممثل المصري ​أحمد زاهر​ صورة جديدة عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.

وظهر زاهر بإطلالة كاجوال أظهرت جماله وشياكته وذوقه الرفيع بإختيار ملابسه. إنتشرت الصورة بين المتابعين الذين وشاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه معبرين عن إعجابهم به ومحبتهم له.وكان قد أهدى أحمد زاهر أول بطولة مطلقة له بفيلم "فارس" للممثل الراحل نور الشريف، وكتب أحمد زاهر في مقدمة الفيلم: "إلى من علمني كل شيء في الفن إلى أبي وأستاذي النجم الكبير نور الشريف أهدي إليك أول أفلامي.. أحمد زاهر وكل أسرة الفيلم