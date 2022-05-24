10 يونيو.. إليسا تحيى حفلا غنائيا فى الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:28 صباحاً - تحيى النجمة اللبنانية إليسا حفلاً غنائيًا فى الكويت يوم 10 من شهر يونيو المقبل، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي حققت لها انتشار واسع مع الجمهور.

وكانت النجمة إليسا قد احتفلت مؤخرا بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، مع سعد لمجرد وتحقيقها ملايين المشاهدات، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".