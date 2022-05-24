الخميس المقبل.. عرض مسلسل البيت بيتى على منصة شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:28 صباحاً - قررت الشركة المنتجة لمسلسل “البيت بيتي” بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر طرح أولى حلقات العمل يوم 26 مايو الحالي ، علي منصة شاهد vip.

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز الإعلان الرسمي لـ مسلسل “البيت بيتي”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق كريم محمود عبد العزيز علي الفيديو، كاتبًا: “إعلان مسلسل البيت بيتي على يوم ٢٦ مايو إن شاء الله يعجبكم”.

مسلسل البيت بيتي من بطولة مصطفى خاطر وكريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل الفنانة ميرنا جميل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من إخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

تدور أحداث مسلسل البيت بيتي حول شاب مستهتر يرث من والده قصر عتيق ثم يكتشف المفاجأة ، وتبلغ عدد حلقات المسلسل 10 حلقات فقط .