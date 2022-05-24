لميس الحديدي عن أزمة شيرين وحسام حبيب: شيرين تتعرض لتهديد وابتزاز

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الإعلامية لميس الحديدي على الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبدالوهاب مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وقالت لميس الحديدي خلال تقديم برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة ON : مشكلة أخرى تتعرض لها شيرين، وقصتها بالنسبة لنا ليست فقط قصة فنانة ولكن تعبر عن مشكلات المرأة، وهذا البرنامج يخصص اهتماما كبيرا بمشكلات المرأة.

وأضافت : شيرين قد تكون فنانة مشهورة، لكنها في النهاية إنسانة وامرأة تتعرض للضغط والتهديد والابتزاز أحيانا، وعندها مشكلة في زواجها وطلاقها.

وتابعت : نتمنى إنها تنتهي من كل هذه المشاكل وتتفرغ لفنها الذي نحبه كلنا.

وفي أحدث تطورات الأزمة قررت النيابة في الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري منتهي الترخيص وتهديد طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب والتعدي عليها وابنتيها بالسب والشتم.

وطالبت النيابة العامة بالتحفظ على السلاح المضبوط، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، كما أمرت بالاستماع لأقوال شيرين عبد الوهاب لكشف تفاصيل الواقعة.