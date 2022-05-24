صديقة مُقربة من سمير صبري تكشف سبب إقامته في فندق بعد خروجه من المستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت ناني الديب صديقة الفنان الراحل سمير صبري عن رفضه عروضا من أصدقائه بالانتقال للإقامة في منازلهم خلال الأيام الأخيرة من حياته.

وقالت ناني الديب خلال حوارها مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة النهار : سمير صبري أقام في فندق بالزمالك لمدة 15 يوما واعتبرها فترة نقاهة بعد خروجه من المستشفى.

وردا على سؤال ما سبب اختياره الإقامة في فندق؟ قالت : هو كان يكره الوحدة جدا، والفندق كان يسمح له بالزيارات واستقبال ضيوفه، إلى جانب سهولة الحركة من الفندق، وفي اليوم الأخير قبل وفاته مارس المشي في الزمالك وتناول قهوته في مكانه المعتاد، كما أن الفندق قريب من بيته في الزمالك.

وأضافت : الإقامة في الفندق كانت مريحة نفسيا بالنسبة له، وفكرنا في الأيام الأخيرة كيف يمكن أن تصبح إقامته هناك بشكل دائم، بالرغم من تلقيه عروضا من عدد كبير من أصدقائه بالانتقال إلى منازلهم، وإحدى الشخصيات عرضت عليه في المستشفى تخصيص غرفة له وللممرض المرافق، واستقبال ضيوفه على حريته لكنه رفض.

وردا على سؤال هل كانت له رغبة أخيرة؟ قالت : رغبته كان دفنه بجوار والدته في الإسكندرية، وتمت الوصية بحمد الله.

وأقيم مساء الإثنين عزاء الفنان الراحل سمير صبري بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وحرص الكثير من الفنانين على التواجد لتقديم واجب العزاء لأسرة سمير صبري.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري توفي صباح يوم الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز 85 عاما، إثر أزمة صحية مر بها خلال الأشهر الماضية.