أول تعليق من والد حسام حبيب بعد بلاغ شيرين ضد نجله والتحقيق معه

ابو ظبي - احمد الجزار - علق حسين كامل، والد الملحن حسام حبيب، على أنباء القبض على نجله بعد تهديده للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسين كامل في تصريحات صحفية: تعدي حسام على شيرين عبدالوهاب ملهوش أي أساس من الصحة وفيه شخص عايز يعمل شائعات على حسام وشيرين وهما علاقتهم كويسة ببعض جدًا.

وواصل والد حسام حبيب: وبعدين شيرين محدش يقدر عليها دي شخصيتها قوية ومحدش يقدر يضربها.. هو حسام كان ضربها وهما متجوزين عشان يضربها وهما منفصلين؟ وبعدين سلاح إيه اللي بيتكلموا عليه طبعًا كل دا كلام مش منطقي.

وأثارت أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قدمت شيرين بلاغًا ضد حسام بسبب تعديه عليها وعلى ابنتيها بالسلاح، وطالبت شرطة النجدة بالجيزة للاستغاثة من حسام حبيب، وبالفعل تم القبض على حسام واتضح أنه يحمل سلاح ناري رخصته منتهية منذ عام 2019، ولكن خرج حسام حبيب بعدها بكفالة 10 آلاف جنيه.

أزمات شيرين وحسام حبيب

ولم تكن هذه الأزمة الأولى بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، إذ تعددت الشائعات حولهما بداية من إمكانية عودتهما بعد انفصال دام لشهرين، ثم انتشرت الشائعات مرة أخرى حول حمل شيرين عبد الوهاب بسبب ظهورها منتفخة البطن في إحدى المناسبات مرورًا بالأزمة الحالية والتي استغاثت فيها شيرين عبدالوهاب من طليقها حسام.

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