

انت الان تتابع خبر مي العيدان توجه إهانة قاسية لمحمد رمضان وتعيد الاعتبار للزعيم عادل إمام اليكم ماحدث! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان محمد رمضان، بسبب أزمته السابقة مع الطيار أشرف أبو اليسر، ووجهت له رسالة قاسية من خلال برنامجها «كشف حساب»: «يا محمد خلي عندك شوية تواضع علشان الناس تحبك».

وأوضحت "العيدان" أن الناس أحبت محمد رمضان لأنهم شعروا بالشبه بينهم، وأنه يختلف عن غيره، وهذا كان في بداياته التي ترك فيها بصمة، ويختلف عن الوضع الحالي، وتحدثت عن تأثر رمضان بالفنان الراحل أحمد زكي قائلة: «قهرته وأذيته وكسرت كثير من رصيدك في موضوع الطيار».

وطلبت "العيدان" من محمد رمضان أن يتوقف عن استفزاز الناس ويكتفي بهذا الحد، وعادت لتؤكد على «التواضع».

وقارنت الإعلامية محمد رمضان بالزعيم عادل إمام، في سياق الحديث عن المال والثروة، قائلة: «بدك تقنعني إنه عندك فلوس أكثر من عادل إمام، شوف عادل إمام شلون يتكلم وشلون يتعامل».

وأضافت أن عادل إمام يظهر بمظهر بسيط بارتداء بدلة: "لا يخرج للعلن كما تظهر أنت بارتداء ملابس مكشوفة وارتداء السلاسل، بتصرفاتك هذه لن تتغير إلى شخص أجنبي وبالنهاية اسمك عربي وهو محمد رمضان".