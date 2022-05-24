انت الان تتابع خبر إبنة ماجد المصري ماهيتاب تحرق قلب والدها وتقلع الحجاب أمام الجميع.. والجمهور في صدمه! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري خلعها للحجاب، بعد خمسة أشهر تقريبا على زفافها، و4 سنوات على قرار ارتدائها له، أي العام 2018. وأطلت ماهيتاب للمرة الأولى عبر حسابها في ”إنستغرام“، في صور دون حجاب، وردًّا على سؤال: ”قلعتي الحجاب؟“، الذي وجهه أحد المتابعين عبر خاصية الأسئلة التي فتحتها للرد على متابعيها، أكدت أنها خلعته قائلة: ”أه، ادعولي ربنا يردني له إن شاء الله“.ووُجّه لها سؤال آخر حول الحجاب فردت: ”أنا متأكدة إني هرجع له لأني بحبه جدا كمان، بس إن شاء الله المرة الجاية أبقى أحسن وأقوى“.

وكانت ابنة ماجد المصري، قد ارتدت الحجاب، العام 2018، إذ كشفت رانيا أبو النصر، زوجة والدها ماجد المصري، عن أولى الصور لها بالحجاب آنذاك، عبر موقع ”إنستغرام“، حيث كتبت حينها: ”كل سنة وأنتي طيبة يا قلبي ونفرح بيكي أجمل عروسة يا رب ربنا يحقق كل أمانيكي ويسعدك يااه ما شاء الله تشبهك جدا (عبير) كأنها بنتك سبحان الخالق ربنا يديم المحبة بينكم، بحبك ومقدرش أعيش من غيرك يا روح قلب رانيا كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي ومبروك يا قمراية الحجاب“.

كما قالت مهيتاب وقتها: ”زي النهاردة من سنة كان يوم مهم أوي بالنسبة لي، كنت قاعدة مع قرايبي في البيت.. ومكنتش مركزة معاهم خالص، ولا مع كلامهم، كان في صوت في وداني مش بيروح بيقولي يالا يالا اتحجبي“.

وكانت ماهيتاب احتفلت بزفافها في ديسمبر الماضي، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: ليلي علوي، إلهام شاهين، داليا البحيري، حسن الرداد، هالة صدقي، خالد سليم، عمرو يوسف، المخرج خالد يوسف، ميريهان حسين وكوكبة من النجوم.

لم تستطع دخول عالم الفن والتمثيل رغم العروض التي تلقتها من النجوم والمنتجين والمخرجين: محمد سامي، وخالد يوسف، والفنان تامر حسني، وحسن الرداد؛ لأن والدها ماجد المصري يرفض الفكرة تماما، فامتهنت تدريب الملاكمة، بعد أن ساعدتها أسرتها في قرارها.

وصرحت في أحد البرامج أنها تخشى تدريب والدها الفنان ماجد المصري الملاكمة؛ حتى لا يفسد وجهها.

وأضافت ابنة ماجد المصري: ”أنا لما بدأت مكنش الموضوع منتشر أوي، فكانوا واثقين فيا وبيدوني حافز إنه لأ تقدري، كملي وبابا كان شايف إنه هي دي بنتي“.