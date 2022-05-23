انت الان تتابع خبر والد حسام حبيب يكشف المستور بعد ضبط ابنه متلبساً في شقة طليقته شيرين عبد الوهاب.. ما قاله صدم الجمهور! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق حسين كامل والد الفنان المصري حسام حبيب، على ما أثير بشأن قيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بتقديم بلاغا ضد نجله، تطلب فيه حمايتها بعد تدخلات طليقها في حياتها. وقال حسين كامل إن كل تلك الأخبار غير صحيحة وما هي إلا مجرد شائعات مغرضة، معلقا: «كل ده هري ومفيش الكلام ده».وعن تواجد حسام حبيب في الفيلا الخاصة بشيرين عبد الوهاب لإنهاء مشروع فني، أوضح حسين كامل: «هيقعد معاها إزاى في الفيلا وهما منفصلين وغريب عنها يعتبر، كل اللى ما بينا ود وصداقة فقط».

وتابع والد حسام حبيب: «شيرين وحسام محدش فيهم بيحاول يرجع، عشان مش عايزين يكون في ضغط عليهم، وأنا نصحت ابني ياخد هدنة ويهتم بشغله، ويرجع حسام حبيب بتاع زمان».

وأضاف: «حسام كان مهتم بشيرين أوي ونسي نفسه، رغم إن هي عايزاه يبقى نجم، وهو كان عنده إنكار للذات، ولكن حاليا هو شغال على أغاني جديدة وقريب هينزل ألبومه الجديد، ودايما بياخد رأيها في الشغل».