انت الان تتابع خبر عاجل.. اعترافات حسام حبيب بعد القبض عليه: مهددتهاش بالسلاح الناري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد إلقاء القبض على الفنان حسام حبيب بدأ يكشف عن كل ملابسات ما حدث بعد بلاغ زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وطلبت من الشرطة أن تحصل منه على تعهد بعدم التعرض لها ولبناتها.

اعترافات حسام حبيب بعد القبض عليه

وحرص الفنان حسام حبيب على نفي تهديده لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بالسلاح الناري الخاص به، وهو الذي ضبط معه لحظة إلقاء القبض عليه، وأكد ايضاً أن السلاح المضبوط معه ملكه ومرخص وهو يحمله بصفة قانونية.

سبب ذهاب حسام حبيب لفيلا شيرين عبد الوهاب

وكشف حسام حبيب إن سبب تواجده في فيلا شيرين عبد الوهاب هو الاتفاق على أعمال فنية توجد بينهم، وحدثت بينهم مشادة كلامية وبسببها اتصلت على شرطة النجدة، ونفى أنه هددها أو الاعتداء عليها هي وبناتها، وألقت الشرطة القبض عليه بعد البلاغ الذي قالت فيه شيرين انه اعتدي عليها وعلى بناتها بالشتائم والسباب.