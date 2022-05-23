انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تعرض الإعلامية سالي عبد السلام للتحرش: قولتله اتفضل من هنا ممشيش والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن التفاصيل الخاصة بتعرضها إلى التحرش، وهذا حدث من خلال شخص أثناء وجودها في أحد محطات الوقود هي وصديقتها، أثناء تناولها القهوة، وخرجت عن صمتها وتحدثت عن ما تعرضت له.

تعرض الإعلامية سالي عبد السلام للتحرش

وقامت سالي عبد السلام بنشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام“، وقالت “امسك متحرش مش هنسيبكم ده واحد وانا قاعدة من شوية في العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفى انا وريم صاحبتى في البنزينة اللى جمب بيتى جه يستظرف «معاكى شاحن؟؟»، رديت بكل ادب لا وداخل بدماغه يشوف!! بعدها انتى متضايقة ليه!!؟ قولتله حاجة متخصكش وأتفضل امشي!! لااااا متكلمنيش كدة!!! قولتله أتفضل من هنا!! مفيش!!!!”.

توعد سالي للمتحرش بعدم ترك حقها

وأضافت سالي قائلة “ولسه هيقل ادبه ويستظرف تانى صورته فيديو!! ما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالة بقيت بتقوله هو معلش!!! السؤال هل هو العادى أن أي حد ممكن يكلم بنات ويستظرف ويدخل جوا العربية وعايزنا نسكت؟؟! ليه!!!؟؟؟ احنا حصلنا ايه؟؟؟! وده رقم عربيه انا هعرف اجيب حقى إن شاء الله (ا ع ق ٧٤٣١) السؤال بقى هو مين ده؟؟ وهل ده عادى؟ في بنات هتقبل ده عادى!! مجتمعنا شايف انه عادى؟ ولما اقوله امشى ميمشيش”.