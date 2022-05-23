انت الان تتابع خبر القبض على حسام حبيب بعد بلاغ شيرين عبد الوهاب.. تعدي وسب ابنتها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض اليوم على المطرب حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بسبب البلاغ الذي تقدمت به ضده بالتعدي عليها وعلى ابنتها بالسب والشتم، وتم أتخاذ ضده الكثير من الإجراءات القانونية وتستمر الجهات الأمنية في التحقيق معه.

القبض على حسام حبيب بعد بلاغ شيرين عبد الوهاب

وبعد إلقاء القبض على حسام حبيب تم الاستماع إلى أقواله وهو الذي أكد فيها أنه لم يحمل في نيته لها أي أذى أو لبناتها، وأكد على أنه وجد في فيلتها الخاصة لاستكمال العديد من المشاريع الفنية التي أقيمت بينهم، وهم اتفقوا عليها مؤخراً، وأكد على أنه تفاجئ بأنها تطلب له الشرطة.

بلاغ شيرين عبد الوهاب إلى الشرطة

وأكدت العديد من المصادر المسؤولة، وقالت إن النيابة العامة أخطرت بحصول قسم ثان الشيخ زايد على بلاغ من شرطة النجدة، وأفاد أن شيرين عبد الوهاب اتصلت لتأخذ تعهد على طليقها حسام حبيب طليقها، بأن لا يتعرض لها ولابنتيها.