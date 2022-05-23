انت الان تتابع خبر اتفرج– منة فضالي تستعرض مفاتنها من غرفة نومها بملابس مثيرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، حيث ظهرت مرتدية ملابس نوم عبارة عن قطعتين من اللون الأسود والمشكوفة من منطقة الصدر والبطن مما أثارت إعجاب الجمهور .

وظهرت منة فضالي داخل غرفة نومها حيث قامت بالاتقاط الصور أمام المرآة الخاصة بها مما إثارت إعجاب جمورها، الإ انه عرضها إلي الانتقادات الشديدة حيث أن بعض الجمهور اعتبرها ترتدي ملابس مثيرة وجريئة.وحظيت منة فضالي علي الكثير من الاعجاب والتعليقات علي الصور مثلبسم الله ما شاء الله بدون حسد بس أنا اوصل لهذه النّتيجة من وما بدي اشي ثاني من الدّنياأوعدنا يارب- صباح الجمال كله منوش -الملكه المتوجه علي عرش الجمال.