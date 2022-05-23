انت الان تتابع خبر بفستان قطعتين – اتفرج رانيا يوسف دلعت جمهورها بوصلة رقص على وحدة نص والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قدمت االفنانة رانيا يوسف وصلة رقص مثيرة لجمهورها وذلك، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”، حيث ظهرت مرتدية فستان قطعتين مكشوف من منطقة الصدر والأفخاذ بشكل مثير خلال تواجدها علي الامارات، أما من الناحية الجمالية فقد أعمتدت علي الكثير من المكياج.

وظهرت راينا يوسف في الفيديو وهي ترقص وتتمايل علي واحدة وبطريقة اثارت إعجاب الجمهور.

وحصلت رانيا يوسف علي الكثير من التعليقات مثل اهو قمر مشاءالله-تبدو رائعة رانيا- الفستان جميل- قمر- الصيف بقى – الدلع كله- ماشاء الله جميله وربي يسعدج.