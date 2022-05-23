انت الان تتابع خبر عاجل بالفيديو.. ميرهان حسين ووفاء عامر وهنادي مهنا في فرح بوسي.. هتتفاجئوا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قيم حفل زفاف المطربة الشعبية بوسي اليوم على رجل الأعمال هشام ربيع في أحد الفنادق النيلية، وحضره الكثير من الفنانين ورجال الأعمال والكثير من الشخصيات العامة والمشهورة في الدولة المصرية.

ميرهان حسين ووفاء عامر وهنادي مهنا في فرح بوسي

وحضر حفل زفاف الفنانة بوسي عدد كبير من الفنانين ومن أهمهم حكيم ومصطفى حجاج وأحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، وميرهان حسين ووفاء عامر والكثير من الفنانين الآخرين، وأحيت الحفل الراقصة الاستعراضية دينا.

فستان بوسي من تصميم هاني البحيري

وصمم فستان بوسي العالمي هاني البحيري، ونشر أول فيديو من حفل الزفاف من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وقام العروسين بأداء الرقص الرومانسي “سلو” على أغنية من أول دقيقة لـ إليسا وسعد لمجرد.