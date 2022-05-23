انت الان تتابع خبر بث مباشر زفاف بوسي على زوجها هشام ربيع.. في أحد الفنادق الكبرى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة بوسي في حفل زفافها اليوم على مصفف الشعر هشام ربيع داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، وحضره عدد كبير من أصدقائها من الوسط الفني من أبرزهم حكيم، والعديد من خارج الوسط الفني.

بث مباشر زفاف بوسي على زوجها هشام ربيع

وأطلت الفنانة بوسي منذ قليل أثناء إجراء جلسة تصوير لها من حفل زفافها عل رجل الأعمال هشام ربيع، وهو يمتلك مجموعة كبيرة من محلات تصفيف الشعر في كافة الأنحاء، وأقيم الحفل داخل واحد من الفنادق التي تطل على النيل.

فستان بوسي من تصميم هاني البحيري

وارتدت بوسي فستان الزفاف من تصميم العالمي هاني البحيري، وظهرت مثل الأميرات وتألقت بمكياج رائع أبرز ملامحها، وبدأت مراسم الزفاف بالرقص بين العروسين ومعهم الكثير من الأهل والأصدقاء والأقارب، وحضر الحفل الكثير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة في الدولة المصرية.