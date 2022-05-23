انت الان تتابع خبر حسام حبيب بقبضة الشرطة وهذه تفاصيل تهديد شيرين بسلاحه الناري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أشارت المعلومات المتداولة، ان قوات الأمن قد القت القبض على الفنان حسام حبيب بعد البلاغ الذي تقدمت به ضده زوجته السابقة شيرين بتهمة التعدي عليها وعلى ابنتيها بالسباب والشتائم.

وفي التفاصيل، حررت شيرين عبد الوهاب محضرا، لأخذ تعهد على طليقها ​حسام حبيب​ بعدم التعرض لها ولإبنتيها، في منزلها، لكن أنكر حبيب تهمة تهديده لطليقته بالسلاح الناري المضبوط بحوزته لحظة القبض عليه، وقال ان السلاح المضبوط بحوزته ملكه ومرخص ويحمله بصفة قانونية، مؤكدا بأنه موجود في الفيلا الخاصة بها لإنهاء مشروع فني مشترك بينهما، وحدثت بينهما مشادة وعلى إثرها اتصلت على شرطة النجدة مدعية تعديه عليها.

وبدورها، طالبت شيرين الشرطة بأخذ تعهد على طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها مبدية خوفها من إلحاقه الضرر بهن، حسب قولها.

يذكر ان شيرين قد أصدرت بياناً في وقت سابق أعلنت فيه انفصالها الرسمي عن زوجها حسام حبيب، وذلك بعد انتشار هذا الخبر بشكل واسع في وسائل الاعلام المصرية والعربية ومواقع التواصل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، وطالبت من الجمهور حينها عدم نشر تفاصيل خاصة بها.

وكانت الفنانة قد نفت مؤخرا صحة الأخبار المتداولة حول عودتها لحسام حبيب وأصدرت بيانا عبر حسابها على تويتر نفت فيه أنباء عودتها له، "وجاء في بيان شيرين: "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة" مؤكدة انها وحدها من تملك حق الاعلان عن أي خبر يخص حياتها.

وعلى صعيد آخر، تتمتع شيرين حاليا بنجاح كبير ونشاط فني مميز، بعد تجاوز مشاهدات أغنيتها الأخيرة "يا معافر" 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن قبلها نجاح حفلها الأخير بالكويت، وتستعد للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها خلال الفترة المقبلة.