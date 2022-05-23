انت الان تتابع خبر ثروة نجم مسلسل قيامة ارطغرل الممثل التركي أنجين دوزياتان فاقت كل التوقعات اتفرج!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد ان حقق مسلسل "​قيامة أرطغرل​" نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وحصد نسب مشاهدة عالية، فهو مسلسل يحمل الطابع التاريخي، وتدور أحداثه في القرن 13 ميلادي، والذي يروي سيرة حياة قائد قبيلة "قايي" من أتراك الأوغوز، أرطغرل بن سليمان شاه، وجسّد هذه الشخصية الممثل التركي ​أنجين ألتان دوزياتان​.

تألف المسلسل من خمسة مواسم، من إخراج متين قوناي، وقُدّر عدد مشاهديه بحوالي 3 مليارات، كما أنه عرض في 71 دولة، وتمت دبلجته إلى 25 لغة مختلفة، وعلى قنوات عديدة في روسيا ورومانيا وباكستان واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا، وجورجيا وقطر ومقدونيا.