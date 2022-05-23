انت الان تتابع خبر كان 160 كيلو وميقدرش يتحرك.. هذا الرجيم السحري أفقد الفنان شيكو 40 كيلو من وزنه خلال 6 أسابيع! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الفنان شيكو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام صورة له وهو داخل حمام سباحة بأحد فنادق بيروت يقضي إجازته الصيفية، ساخراً من وزنة.

وكان الفنانين هشام ماجد وشيكو ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، في وقت سابق، حيث كشف عن نقص وزنه.تحدث شيكو خلال الحلقة عن تجربته مع التخسيس، موضحًا أنه فقد أكثر من 40 كيلو خلال 6 أسابيع.

وأوضح أنه خسر وزنه من خلال إتباعه نظام غذائي صحي، حيث أنه حرص كل يوم في الصباح على شرب ماء دافئ به عصير ليمون، لافتاً إلى أن هذا المشروب يعمل على تنظيف الجسم من أي سموم به.

موضحًا أن وزنه وصل لـ 120 كيلو جرام خلال فترة عمله في فيلم "ورقة شفرة"، وكان هذا الرقم هو الأقل بالنسبة له حتى الآن، لافتًا إلى أنه توقف عن الريجيم ولم يعد لديه أي تأنيب ضمير تجاه الطعام.