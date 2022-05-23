انت الان تتابع خبر شام الذهبي ووالدها مع عمرو دياب بصورة نادرة قبل عشرين عاماً اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - شارك المنتج السوري ​أيمن الذهبي​ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته مع أولاده شام وخالد من مرحلة الطفولة وذلك في كواليس إحدى حفلات الفنان المصري ​عمرو دياب​. وكشف الذهبي أن الصورة التقطت قبل عشرين عاماً في كواليس إحدى السهرات الغنائية في سوريا، ضمن فعاليات عيد الحب.

وكتب على الصورة:" شام الدهبي ووالدها أيمن الذهبي، منظم حفل عيد الحب 2002 في سوريا، وصور من الحفل الذي تواجد فيه جمهور ياباني".وبدت ​شام الذهبي​ وشقيقها بملامح طفولية برئية وظهر عمرو دياب وهو يتوسط العائلة والسعادة تبدو على وجوههم. من جهة أخرى، ما زالت شام الذهبي تستمتع بشهر العسل مع زوجها أحمد هلال، وتشارك متابعيها اللحظات التي يقضونها سوياً.