انت الان تتابع خبر خطوبة الجميلة منة فضالي بعد عنوسة طويلة تشعل مواقع التواصل.. لن تتوقع من هو العريس! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ردّت الفنانة منة فضالي التي تبلغ من العمر 38 عاماً على الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة حول ارتباطها بقصة حب مع أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني وأنه تمت خطوبتها بالفعل من دون أن تعلن عن الأمر.

وعن خضوعها لعملية تجميل أخيراً، قالت فضالي: "هذا الكلام أيضاً غير صحيح، فأنا لم أخضع لأي عمليات تجميل، وكلامي هذا لا يعني اعتراضي على هذه النوعية من العمليات، بالعكس أؤيدها، لكن لن أخضع لها في الوقت الحالي، لأنني ما زلت صغيرة في السنّ، كما أريد الحفاظ على ملامحي الطبيعية".

وتابعت موضحةً: "بالفعل أجريت حقن فيلر تجميلية، والبوتكس لا يُصنّف ضمن عمليات التجميل، بل هو إجراءات تجميلية عادية، ويختلف عن عملية التجميل التي تُحدث تغييراً في الملامح".