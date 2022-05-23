انت الان تتابع خبر أجمل من هيفاء وهبي. ابنة الراحلة سعاد نصر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. اتفرج مدى جمالها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - النجم الكبير محمد صبحي أقام احتفالية خاصة في وقت سابق حملت عنوان "50 سنة فن" كرم فيها أكثر من 120 مبدع من مبدعين مصر من الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه. وكان من ضمن المكرمين شريكته في النجاح الفنانة الراحلة سعاد نصر، لتتسلم ابنتها التكريم عنها في ظهور نادر لها.وظهر واضحا الشبه بينها وبين والدتها الفنانة الراحلة، حيث جاءت تعليقات الجمهور على طلتها، يرحمون على والدنها سعاد نصر، ومنهم من اعتبرها اجمل من ممثلات السينما.

وشكلت الفنانة سعاد نصر ثنائيا فنيا ناجحا مع الفنان محمد صبحي وخاصة في مسلسل "يوميات ونيس" الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار السنوات التي عرض فيها.

يذكر أن سعاد نصر توفيت إثر غيبوبة استمرت أكثر من عام، وذلك بعد حقن طبيب التخدير لها بجرعة زائدة خلال إجراء عملية شفط دهون أجرتها في ديسمبر 2005، وتوفيت بعدها في 5 يناير 2007.