انت الان تتابع خبر لن تتوقع من هو ابن الفنان محمد عبده.. مطرب شهير وأذهل الجميع بصوته الذي فاق فنان العرب!.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - انضم الفنان الشاب عبد الرحمن عبده نجل الفنان القدير محمد عبده إلى شركة " OneProduction" للإنتاج الفني والتي سوف تشرف على إنتاج مجموعة من الأغاني الجديدة له خلال الفترة القادمة.

وكتب: "سعدت كثير بالانضمام لكم.. واوعدكم بمفاجآت واعمال غير نثري بها الساحة الفنية بمعاونة زملائي الفنانين"، الخطوة التي اتخذها عبد الرحمن محمد عبده نالت اهتماما واضحا من قبل متابعيه ومحبيه حيث اعتبر البعض أن قراره ببداية مشروعه الفني يعد خطوة مهمة، كما طالبه البعض أن يستكمل مسيرة والده الفنان محمد عبده.

طل عبدالرحمن، نجل فنان العرب محمد عبده، بأغنية وطنية، بعنوان "لك الأمين" بمشاركة الفنان الجديد على الساحة الغنائية "شاكر"، ومن كلمات منى التميمي وألحان عبدالقادر أحمد.ويأتي ذلك بعد أن أذهل عبدالرحمن الجميع بخطوته الغنائية الأولى، حيث طرح عبر شركة خاصة إعلاناً لأغنيةٍ، سيطلقها قريباً في موقع يوتيوب.

وكشف الفيديو الترويجي الجديد، الذي بلغت مدته 30 ثانية، تحضير نجل الفنان الكبير لمشروعٍ غنائي باللغة الفصحى، في حين علَّق عبدالرحمن محمد عبده على الفيديو، موجهاً الشكر للشركة التي نشرته، ومعبِّراً عن سعادته بالانضمام إليها، واعداً بتقديم أعمال تثري الساحة الفنية بمساعدة من زملائه.

وسبق أن قدم عبدالرحمن دندناتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت إعجاب روادها، خاصة حينما انتشر مقطع فيديو له يغني بصوت شجي وأدائه العالي مقطعاً من أغنية والده "رماد المصابيح".



