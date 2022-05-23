موعد حفل تامر عاشور في موسم جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:25 مساءً - يحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا يوم الأربعاء ١ يونيو المقبل، على مسرح ليالينا في مدينة جدة بالسعودية، ضمن حفلات موسم جدة، ومن المقرر أن يقدم عاشور خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

ونشر عاشور صورة لبوستر الحفل، وعلق قائلا: "جمهوري العزيز في المملكة وحشتوني معادنا يوم ١-٦ في جدة علي مسرح ليالينا مستنيكم".

طرح مؤخرًا تامر عاشور ألبوم "تيجى نتراهن"، منه أغنية "كان موضوع" من كلمات هشام صادق، ألحان مايكل صفوت، توزيع فهد الشلبي، وأغنية "أحنا الدنيا" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع يحيي يوسف، وأغنية "خليني في حضنك" من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع إلهام دهيمة.