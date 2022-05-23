سمر مرسى تستكمل تصوير ”منعطف خطر” مع باسل خياط وريهام عبدالغفور

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:25 مساءً - تستكمل الفنانة سمر مرسي تصوير أحداث دورها في مسلسل "منعطف خطر" فى مدينة الإنتاج الإعلامى، والذي من المقرر عرضه يوليو المقبل على إحدى المنصات، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق، ويتكون من 15 حلقة، ويعتمد العمل على الكثير من النجوم الذين سيقدمون أدوار شرف ضمن أحداثه، وتنتهى من تصوير العمل نهاية الأسبوع الحالى. ويشارك في بطولة مسلسل "منعطف خطر" باسل خياط، ومحمد علاء، باسم سمرة ، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام وعدد آخر من الفنانين، حيث يعتمد العمل على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظراً لطبيعة الأحداث منهم الفنانة ريهام عبد الغفور، والعمل إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود. وكانت آخر أعمال سمر مرسي، مشاركتها في بطولة مسلسل "الإختيار 3"، والذي حقق نجاح كبير ونالت عليه إشادات من الجمهور والنقاد، و ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وياسر جلال في دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.