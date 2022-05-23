انت الان تتابع خبر شيرين تستنجد بالشرطة بسبب ما فعله حسام حبيب معها داخل بيتها .. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حررت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محضرًا ضد طليقها حسام حبيب، خشية تعرضه لها وابنتيها، وسارعت القوة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة حيث لاحظ رجال الشرطة تواجد المشكو في حقه، بفيلا شيرين، ليتفاجا طليق الفنانة بتواجد الشرطة، واكد ان سبب تواجده في بيتها هو اتفاق مسبق جمعهما لإقامة مشروع فني يجمعهما سويًا، قائلا: "مافيش أي حاجة من الكلام دا خالص".

هذا وطالبت شيرين الشرطة بأخذ تعهد على طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها مبدية خوفها من إلحاقه الضرر بهن، حسب قولها، وأفاد مصدر مسؤول، بأنه تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معلقًا "الموضوع ماخدش وقت مجرد محضر إجرائي".

وأعاد بلاغ شيرين التساؤلات من جديد عن حقيقة طلاقها من حسام حبيب، فهناك من أكد أنه اسلوب جديد لتصدر الترند، بينما أشار آخرون أن الأمر قد يدخل في إطار رفض شيرين العودة إلى حسام في ظل إلحاحه المستمر.

يذكر ان شيرين قد أصدرت بياناً في وقت سابق أعلنت فيه انفصالها الرسمي عن زوجها حسام حبيب، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وأكد حسام حبيب في تصريحات صحفية، أنه متواجد في فيلا شيرين بعد اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، وانه لا يعرف سبب تحريرها محضراً بالواقعة والذي أحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأثارت ازمة طلاق شيرين وحسام حبيب الجدل، خاصة بعد تصريحات الملحن حلمي بكر بان موضوع الطلاق لم يحدث، وأنهما أعلنا ذلك بسبب قرب طرح شيرين عدداً من الأغنيات، وزاد من قوة هذه التصريحات، عندما شوهد حسام في مطار القاهرة وهو يستقبل شيرين عائدة من رحلتها الأخيرة في إحدى دول الخليج لإحياء حفل هناك، لكن والد حسام، أكد أن الامر لا يعدو كونه صداقة فقط، وانهما يجهزان لعمل جديد.