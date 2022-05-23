أكرم حسنى : أغنية ستو أنا لايت ودمها خفيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 03:28 مساءً - علق الفنان أكرم حسني على الهجوم الذي تعرضت له اغنية "ستو أنا" بسبب كلمة لفظ الجلالة، التي تضمنتها الأغنية ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا، الذي عرض في رمضان المنقضي.

قال أكرم حسني خلال مداخلة تليفونية في برنامج أجمد 7 الساعة 7 عبر إذاعة نجوم أف إم: أغنية ستو أنا لايت ودمها خفيف وبشكل عام أحب استخدام الأغاني في الدراما، وأشعر أنها تساعد في توصيل الدراما أكتر.

وأضاف أكرم حسني: أغنية ستو أنا كانت ضمن مسلسل مكتوب عليا، والأغنية كانت كلامها بسيط وسهل وهي كلمة دارجة في كلامنا، وتراثنا وعملنا إعادة إحياء لها ومفردة سهلة، والطفل الصغير ينطقها ومفيش صعوبة فيها، واللحن اشتغل عليه وحيد الكينج.

وعن الهجوم على كلمة الله في الأغنية، أوضح أكرم حسنى: من يقول كلمة الله في الأغنية هم مجموعة كورال من ألذ الناس اللي اشتغلت معاهم، وهما أكتر من واحدة ومش أيتن عامر هي اللي بتقول الكلمة، ولكن هما 3 مواهب جميلة، إيمان، داليا، وهي كلمة فارقة وعلقت مع الناس.