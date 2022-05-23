القبض على حسام حبيب بعد بلاغ شيرين عبدالوهاب ضده (التفاصيل)

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ابو ظبي - احمد الجزار - ألقت قوات الأمن القبض على الفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد البلاغ الذي تقدمت به ضده بالتعدي عليها وعلى ابنتيها بالسباب والشتائم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد حررت محضرا ضد طليقها الفنان حسام حبيب بقسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وتلقت النيابة العامة بقسم شرطة الشيخ زايد استغاثة من شيرين عبد الوهاب لأخذ تعهد على طليقها بعدم التعرض لها ولبناتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى فيلا شيرين عبد الوهاب حيث يتواجد حسام حبيب الذي أرجح سبب تواجده إلى اتفاق مسبق جمعهما لإقامة مشروع فني يجمعهما سويًا.

التفاصيل الكاملة

استمعت فيها قوة أمنية من قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إلى أقوال الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلالها بحمايتها وابنتيها من تعرض طليقها لهن، والذي بدوره نفى ذلك، لافتا إلى أن سبب تواجده بفيلتها؛ إتمام مشروع فني معها قريبا.

الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وعندما حضرت الشرطة؛ أرجع حسام حبيب، سبب تواجده بالفيلا؛ إلى الاتفاق مع شيرين على عمل فني، نافيا تعرضه لها أو بناتها بأي أذى، ووقع على تعهد بعدم التعرض لها بأي حال من الأحوال.

أقوال حسام حبيب في واقعة تعرضه لشيرين عبد الوهاب

وأكد حسام حبيب في أقواله لرجال الشرطة: أنه لم ينو التعرض لها أو لبناتها، بل جاء لإتمام ما اتفقا عليه من مشروعات فنية، دون وجود أي نية للأذى بأي طريقة.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن الأزمة لم تستغرق وقتا، وأنها بدأت بمشادة كلامية حادة بينهما بعد حضوره لفيلتها، وأن طلبها الشرطة؛ كان مجرد إجراء اتخذته الفنانة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي منهما حتى الآن.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

وعلى جانب آخر، أكد والد حسام حبيب مؤخرًا، حقيقة عودة نجله لشيرين، وأوضح: شيرين وحسام اتصالحوا ولكن مرجعوش لبعض، العلاقة بينهم طيبة، وشيرين كانت موجودة في جنازة جدة حسام، وحاليا بياخدوا رأي بعض في الأغاني، واللي بينهم أكبر من أي شيء.

وتابع والد حسام حبيب: شيرين وحسام محدش فيهم بيحاول يرجع، عشان مش عايزين يكون في ضغط عليهم، وأنا نصحت ابني ياخد هدنة ويهتم بشغله، ويرجع حسام حبيب بتاع زمان.

وأضاف: حسام كان مهتم بشيرين أوي ونسي نفسه، رغم إن هي عايزاه يبقى نجم، وهو كان عنده إنكار للذات، ولكن حاليا هو شغال على أغاني جديدة وقريب هينزل ألبومه الجديد، ودايما بياخد رأيها في الشغل.