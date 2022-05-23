دنيا سمير غانم تقلد حركات المشاهير في متحف “مدام توسو” بلندن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصور من جولتها داخل متحف مدام توسو في لندن.

والتقطت دنيا سمير غانم مجموعة صور إلى جوار تماثيل الشمع لأشهر نجوم العالم، وكانت أول صورة تنشرها مع تمثال محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وظهرت دنيا في الصور تقوم بتقليد حركات النجوم، ووقفت إلى جوار تمثال النجم الهندي شاروخان وأبطال سلسلة أفلام “جيمس بوند”.

وحتى سبايدر مان قلدت حركاته، فيما وقفت أمام تمثال الأميرة ديانا تنظر إليه بإعجاب كبير.

وشارك دنيا في جولتها داخل متحف الشمع زوجها الإعلامي رامي رضوان ونشرت صورتها معه.

على جانب آخر، ينتظر الجمهور تحديد موعد عرض فيلم دنيا سمير غانم الجديد “تسليم أهالي” ويشاركها في بطولته هشام ماجد وبيومي فؤاد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمى سمير غانم ولوسى.

تدور أحداث فيلم “تسليم أهالي” حول مطاردة الفنانة لوسى لبطلة الفيلم دنيا سمير غانم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لهشام ماجد، مما يضطرهما إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدى.

وتغيب دنيا سمير غانم عن جمهورها منذ رمضان 2019 والذي قدمت فيه مسلسل “بدل الحدوتة 3” وذلك بعد تأجيل عرض مسلسلها “عالم موازي”.

ومسلسل “بدل الحدوتة 3” تكون من 3 قصص تقوم ببطولتها مع أبطال مختلفين، وشارك في القصة الأولى بيومي فؤاد ومحمد سلام، والقصة الثانية الفنان الراحل سمير غانم وأحمد رزق، والقصة الثالثة كانت من بطولة هشام ماجد.