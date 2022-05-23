سالي عبدالسلام توثق تعرضها للتحرش داخل بنزينة: “أنا هعرف أجيب حقي” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الإعلامية سالي عبد السلام لواقعة تحرش وقامت بتوثيقها بالفيديو.

ونشرت سالي عبد السلام فيديو الواقعة عبر حسابها في إنستجرام، وكتبت معلقة عليه: “ده واحد وأنا قاعدة من شوية فى العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفى انا و ريم صاحبتى فى البنزينة اللى جمب بيتى جه يستظرف “معاكى شاحن؟؟” رديت بكل أدب لا، وداخل بدماغه يشوف! بعدها انتى متضايقة ليه!!؟، قولتله حاجة متخصكش واتفضل أمشى “.

وأضافت : “لا متكلمنيش كده، قولتله اتفضل من هنا، مفيش، ولسه هيقل أدبه ويستظرف تانى صورته فيديو ، لما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالة بقيت بتقوله هو معلش، وده رقم عربيه أنا هعرف أجيب حقى إن شاء الله”.

وتابعت : “السؤال هل هو العادى إن إى حد ممكن يكلم بنات و يستظرف و يدخل جوا العربية و عايزنا نسكت؟! ليه!؟ إحنا حصلنا ايه؟! السؤال بقى هو مين ده؟ وهل ده عادى؟ فى بنات هتقبل ده عادى! مجتمعنا شايف إنه عادى؟ ولما أقوله أمشى ميمشيش”.

يذكر أن الإعلامية سالي عبد السلام أعلنت مؤخرا عن عودة مرض الثعلبة إليها مجددا، وهو مرض يهاجم مناعة الجسم عن طريق الشعر ما يؤدي لتساقطه.

وقدمت سالي عبد السلام خلال شهر رمضان الماضي برنامج “اللي يخاف يطلع برا” عبر إذاعات راديو النيل.