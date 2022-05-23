نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شيرين عبدالوهاب تحرر محضرًا ضد حسام حبيب بعدم التعرض لها ولبناتها والشرطة تحذره على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب بقسم شرطة ثاني الشيخ زايد محضرا ضد طليقها الفنان حسام حبيب تطالب فيه باخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها ولبناتها.

وكان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من قسم شرطة ثاني الشيخ زايد يفيد بتلقيه بلاغا من الفنانة شيرين عبالوهاب مقيمة بدائرة القسم لأخذ تعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها، وانتقل رجال المباحث لفيلة سكنها.

وبسؤال الفنان حسام حبيب، قال إنَّه متواجد في فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني وتم أخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها ولبناتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

والد حسام حبيب يكشف حقيقة عودة نجله لـ شيرين عبدالوهاب

ترددت أنباء مؤخرًا عن عودة حسام حبيب لطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أن استقبالها أمس في المطار أثناء عودتها من الإمارات بعد إحيائها حفل عيد الفطر.

وكشف والد حسام حبيب في تصريحات صحفية قبل قليل، حقيقة عودة علاقة نجله بطليقته، وقال إن شيرين وحسام حتي الأن لم يعودوا للزواج رسمياً وهما الأن بمثابة أصدقاء فقط وتحدث بينهما مقابلات في إطار الصداقة، ومن المحتمل أن يعودوا الأيام المقبلة.

وقال والد حسام حبيب، أنا سلمت على شيرين في عزاء جدة حسام حبيب في المقابر وبيننا كل خير والعلاقة طيبة، وذلك وفقًا لـ”بوابة أخبار اليوم”.

حلمي بكر يؤكد عودة شيرين لطليقها حسام حبيب

وكان الموسيقار حلمي بكر، قد تحدث في وقت سابق عن عودة شيرين وحسام، مؤكدًا أن الطلاق لم يحدث رسميًا بينهما.

وقال حلمي بكر خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذا الأمر لا يقلل من شأنها في شيء، فهي فنانة عظيمة وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها، موضحا أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، وأنا أخبرتها بالعدول عن قرارها.