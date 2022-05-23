حفل زفاف بوسى حديث السوشيال ميديا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:25 صباحاً - تصدر حفل زفاف المطربة بوسى وهشام ربيع صاحب سلسلة محلات لتجميل الشعر والحلاقة .

مواقع التواصل الاجتماعى. وتداول عدد كبير صور وفيديوهات حفل الزفاف وحازت إطلالة بوسى على إعجاب كبير من قبل متابعيها ، حيث ارتدت فستانا بتوقيع مصمم الأزياء الشهير هانى البحيرى.

واحتفلت بوسي بزفافها باحدي الفنادق الكبري بالقاهرة حيث قامت بتقديم الدعوة لعدد من أصدقائها المقربين في الفن وخارج الفن .

ونشرت المطربة بوسي صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت بوسي في الصور مرتدية بليزر باللون البيج مع تيشيرت باللون الاسود، وبنطال جلد اسود، واضعة مكياج لافت، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.