أجمل من ياسمين صبري بمليون مرة.. زوجة عصام في باب الحارة الحقيقية تخطف الأنظار.. اتفرج اهد مدى جمالها!

انت الان تتابع خبر أجمل من ياسمين صبري بمليون مرة.. زوجة عصام في باب الحارة الحقيقية تخطف الأنظار.. اتفرج مدى جمالها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الفنان السوري ميلاد يوسف عُرف على مدى سنوات طوال بدور عصام الذي أدّاه في مسلسل باب الحارة ، وهو من الفنانين الذين لم يتخلفوا عن المسلسل إلا في جزئه العاشر.

وفي الخوض في حياة عصام باب الحارة الشخصية، فهو متزوج من سيدة أرمينية ، تدعى " هوري" ، وله منها ولدان، وقال في إحدى مقابلاته المتلفزة عندما سئل عن زوجته بإنها سورية بامتياز، وإن طفلاه يحملان الجنسية الكندية.

ونشرت الفنانة السورية لمى ابراهيم عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستغرام صورة جمعتها بالفنان السوري ميلاد يوسف الشهير بعصام عن دوره في مسلسل باب الحارة وزوجتة، وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة: "اجمل من ياسمين صبري بمليون مرة".