انت الان تتابع خبر لن تتوقع من هي ابنة الفنانة أمل رزق.. ممثلة شهيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الأبناء يتأثروت أحيانًا بآبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية.

وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية. واختارها المخرج يسري نصر الله لتجسد شخصية فاتن أبو رية في فيلم (الماء والخضرة والوجه الحسن).

ثم توالت عليها الأعمال فشاركت في عدة مسلسلات منها: (مسلسل قابيل، عائلة الحاج نعمان، في كل إسبوع يوم جمعة) وعدد آخر من الأعمال الفنية والمسرحيات.

وكان أول مشاركة للفنانة للشابة لمى كتكت في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" والذي شاركت فيه مع زوجها النجم محمد الشرنوبي.