بوسي ترقص على أغنية “ستو أنا” مع هنادي مهنا وميرهان حسين في حفل زفافها (فيديو)

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ابو ظبي - احمد الجزار - يقام حاليا حفل زفاف المطربة بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع داخل أحد الفنادق النيلية.

حضر حفل الزفاف عدد من الفنانين أبرزهم حكيم، ومصطفى حجاج، وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، ووفاء عامر، وميرهان حسين، كما أحيت الحفل الراقصة الاستعراضية دينا.

وظهرت بوسي في حفل الزفاف وهي ترقص على أغنية ستو أنا مع هنادي مهنا، وميرهان حسين، وفيديو اَخر وهي ترقص مع وفاء عامر وبعض الضيوف.

@go2fan #جوو_2_فن رقص #وفاء_عامر و #هنادي_مهنا و #مريهان_حسين في حفل زفاف #بوسي #go2fan #wedding #dance #tag #happy ♬ original sound – go2fan

كان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسي، وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

@go2fan #جوو_2_فن / #بوسي ترقص على أغنية #ستو_أنا مع #هنادي_مهنا و #ميرهان_حسين #go2fan #dance #tag #funny #happy #wedding ♬ original sound – go2fan

وتعد تلك الزيجة الثانية لبوسي في حياتها، حيث تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها، وبعد الانفصال دخلا في مشكلات عدة على أثرها تم الطلاق، وحصلت على حكم بسجنه كما أنه نجح في الحصول على حكم ضدها، وبسببه عاشت بوسي لفترة خارج مصر.

والد بوسي يعلق: كان نفسي أحضر

وقال محمد شعبان والد المطربة بوسي والذي أكد أنه علم بخبر زفافها من بعض الصحفيين الذي تحدثوا معه، مؤكداً أنه لا يريد تعكير مزاجها بحديثه ويتمنى لها السعادة ولكنه كان يريد التواجد.

وأضاف والد بوسي: “لو كلمتني دلوقتي وطلبت حضوري هحضر فورا دون تردد”.

جدير بالذكر أن بوسي قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية أبيع الدنيا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.

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