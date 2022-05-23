انت الان تتابع خبر جثمان سمير صبري يرعب زملاءه ..لن تتخيلوا ما حدث اثناء تشييع الجنازة واصاب الجميع بالذهول؟!(تفاصيل مؤلمة اليكم التفاصيل) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تتحدث عن توافد الفنانين على جثمان الفنان المصري القدير سمير صبري في الفندق حيث توفي منذ قليل حيث أصيبوا بصدمة من مستوى الهزل الذي أصابه.

هذا وكان قد كشف نقيب الفنانين أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صبري قائلاً: "الفنان سمير صبري كان كويس جدا في الأيام الأخيرة، وكان عنده أصدقاء قاعدين معاه في الفندق حتى الساعة الثالثة صباحا".

ونعى زكي في اتصال هاتفي أظهرت تحشرجات في صوته وإعياءً الفنان القدير بالقول: "أنعى النجم العملاق الكبير الأستاذ الكبير سمير صبري، ربنا يرحمه ويصبرنا جميعا ويصبر أسرته والدوام لله".