انت الان تتابع خبر استغرق تصويره 3 سنوات.. لن تتخيل كم بلغت ميزانية فيلم كريم عبدالعزيز الجديد كيرة والجن.. رقم صادم جدآ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لفيلم "كيرة والجن" عرض العمل نهاية الشهر المقبل ليكون العمل من أوائل الأفلام المشاركة في موسم عيد الأضحي المقبل.

بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة أحمد بدوي

ويشارك فى فيلم "كيرة والجن" عدد كبير من النجوم، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وبعض الممثلين الأجانب.