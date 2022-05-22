نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الصور الأولى لـ بوسي بفستان الزفاف على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت منذ قليل المطربة بوسي خلال إجراء جلسة تصوير حفل زفافها على رجل الأعمال هشام ربيع وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.

ارتدت بوسي فستان زفاف كالاميرات من تصميم هاني البحيري ومن المقرر أن ينضم لها العريس بعد قليل لبدء مراسم الزفاف.

وتحتفل المطربة الشعبية بوسي، بعد قليل، بحفل زفافها وذلك بعد قصة حب نشأت بينها وبين مصفف الشعر هشام ربيع الذي يمتلك سلسلة محلات كوافير رجالي في أنحاء مصر.

ويحرص عدد من المطربين والملحنين والفنانين ومصففي الشعر على حضور حفل الزفاف، ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسي، أن يكون إعلان زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

كان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسي، وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

وتعد تلك الزيجة الثانية لبوسي في حياتها، حيث تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها، وبعد الانفصال دخلا في مشكلات عدة على أثرها تم الطلاق، وحصلت على حكم بسجنه كما أنه نجح في الحصول على حكم ضدها، وبسببه عاشت بوسي لفترة خارج مصر.

وقال محمد شعبان والد المطربة بوسي والذي أكد أنه علم بخبر زفافها من بعض الصحفيين الذي تحدثوا معه، مؤكداً أنه لا يريد تعكير مزاجها بحديثه ويتمنى لها السعادة ولكنه كان يريد التواجد.

وأضاف والد بوسي: “لو كلمتني دلوقتي وطلبت حضوري هحضر فورا دون تردد”.

جدير بالذكر أن بوسي قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية أبيع الدنيا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.

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