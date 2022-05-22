الثلاثى أحمد سعد وشاكوش وعمر كمال يشعلون حفلات موسم جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:26 مساءً - اشتعلت حفلات موسم جدة بحضور الفنانين المصريين أحمد سعد وحسن شاكوش وعمر كمال ليلة أمس السبت، على مسرح بنش مارك ضمن حفلات موسم جدة الغنائية.

بدأت الحفلة بوصلة غنائية للفنان حسن شاكوش والذي أطرب الحضور بعدد من أغانيه المعروفة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وفي حديث له قال: "سعيدون جدًا بالغناء أمام الشعب السعودي، وأتمنى نكون قدمنا ما يليق فيهم"، كما صرح شاكوش عن أعماله القادمة مع نجوم كبار في الفن الشعبي المصري.

صعد على المسرح الفنان عمر كمال الذي أستقبله الجمهور بحماس مردد معه عدد من الأغاني، وعبر كمال عن فرحته بتجربته في موسم الرياض، لكن وصف جمهور جدة بأنه غير وهو اقرب للشعب المصري بحكم الموقع الجغرافي، وقال أشعر هنا وكأني في إسكندرية".

واختتم الحفل الفنان أحمد سعد والذي شارك جمهور جدة (دويتو) بأغنيته "عليك عيوني" وتفاعل معه الحضور بصخب، كما شاركهم الرقص على اغنية "لو بايدي"، وأخذ مع جمهور جدة العديد من الفيديوهات والصور من على المسرح. وأكد أحمد سعد سعادته بتواجده في موسم جدة، ولم يخفي احساسه بالرهبة والمتعة في آن واحد، وعن جديدة قال: "ترقبوا دويتو مع مصطفى حجاج". ووصف سعد الأغنية الخليجية بالأغنية الأصيلة، وعن رغبته بالغناء باللهجة الخليجية، وفي سؤال له عن رغبته في دويتو خليجي، عبر سعد عن اعجابه بالفنانين الخليجين ككل ولكنه يتمنى العمل مع "استاذي" كما وصفه - رابح صقر.

جدير بالذكر أن الحفلات الغنائية لموسم جدة لازالت مستمرة طوال الموسم حيث يُحيي الفنان محمد حماقي يوم الأربعاء القادم حفلة غنائية على مسرح بنش مارك وتليها عدد من الحفلات الغنائية لأهم الفنانين في الخليج والوطن العربي . الثلاثي المصري يشعل حفلات موسم جدة الثلاثي المصري يشعل حفلات موسم جدة الثلاثي المصري يشعل حفلات موسم جدة الثلاثي المصري يشعل حفلات موسم جدة الثلاثي المصري يشعل حفلات موسم جدة

الثلاثي المصري يشعل حفلات موسم جدة

الثلاثي المصري يشعل حفلات موسم جدة

الثلاثي المصري يشعل حفلات موسم جدة الثلاثي المصري يشعل حفلات موسم جدة