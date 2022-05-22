ياسمينا العبد علي السجادة الحمراء لفيلم ” top gun maverick” في لندن



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:26 مساءً - لفتت الفنانة الشابة ياسمينا العبد الانظار اليها خلال حضورها العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم الفنان العالمي توم كرو "top gun"، بحضور صناع العمل، ودوق ودوقة كامبريدج الأميران ويليام، وكايت مندلتون في ليستر سكواير- لندن، اثناء تواجدها هناك للأحتفال بمسلسلها الجديد «Theodosia» وعرضه علي منصة BBC iplayer، واجراء عدد من المقابلات و اللقاءات التلفزيونية.

علي جانب اخر تنتظر ياسمينا طرح فيلمها الجديد " فضل ونعمة"، تأليف أيمن وتار ويلعب بطولته النجمان هند صبري وماجد الكدواني، و اخراج رامي امام، في ثاني تعاون بين ياسمينا و هند صبري بعد مسلسل "البحث عن علا"

الجدير بالذكر أن ياسمينا العبد، هي ممثلة سويسرية مصرية ولدت ونشأت في جنيف ، سويسرا ، تعيش حاليًا بين القاهرة ودبي ولندن، تجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية ولهجات مختلفة.

بدأت شهرتها في مصر بعد ظهورها في مسلسل "البحث عن علا" الذي تم عرضه علي منصة نتفليكس، مع المخرج هادي الباجوري، و الفنانة هند صبري، وعالميا بمسلسل المغامرات الخيالية "ثيودوسيا" .

ظهرت موهبة ياسمينا وهي في سن التاسعة، حيث تميزت بأداها في فصول الباليه والغناء اثناء وجودها في سويسرا، لتدعم تلك الموهبة بعدد من الورش الفنية في مصر و خارجها علي يد مجموعة من المتخصصين، منهم: المخرج خالد جلال، مروة جبريل من ستارز أكاديمي، انتصار عيسى، كما درست غناء المسرح الموسيقي مع LAMDA London ، والدراما مع TRINITY London. وبالمثل ، درست أنواعًا مختلفة من الرقص في مدرسة الفنون المسرحية المتنوعة بدبي.

شاركت ياسمينا في عدد من التجارب السينمائية الهامة منها دور البطولة في فيلم "ظل القاهرة" للمخرجة تارا شحاتة (2018) ، و شاركت مع زيد أبو حمدان و صبا مبارك في فيلم "بنات عبدالرحمن" (2021)،

كما شاركت في عدد من العروض المسرحية الغنائية منها: "Sisters Act" (2018) ، و "Guys and Dolls" (2019) ، و "Hairspray" (2019) ، و "Les Misérables Medley" (2019).

بالاضافة انها كانت مذيعة تلفزيونية في ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي، و قد طرحت ياسمينا عدد من الأغاني حصدت ملايين المشاهدات

كما تعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف ووكالات أخرى على الجانب الإنساني