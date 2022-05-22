انت الان تتابع خبر منى الشاذلي: ليه متجوزتش رغم تجاوزك سن الخمسين؟ أحمد عيد أجاب دون خجل وصدم الجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعد الفنان أحمد عيد أيقونة من أيقونات الكوميديا في الفن المصري، واستطاع ان يحتل مرتبة كبيرة في قلوب محبيه بخفة وحضوره المميز.

أحمد عيد الذي اتم عامه الـ 54، ما يزال يستمتع بعزوبيته بعيدا عن الزواج حيث يخشى من دخول هذه المؤسسة الزوجية خوفاً من الفشل كما صرح في احدى لقاءاته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية "منى الشاذلي" على قناة "CBC".

ولفت الى أن خوفه من الفشل جاء بعد كثرة فشله في علاقات عاطفية شديدة، معتبرا ان فكرة الدخول الى حياة شخص آخر تمثل صعوبة بالنسبة له، وقال بأنه فقد الأمل في أن يقابل شريكة حياته!.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد عيد فيلم “خلاويص”والذى قام ببطولته مع كل من آيتن عامر وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز ومحمد حاتم ومحسن منصور وتأليف لؤى السيد وإخراج خالد الحلفاوى.