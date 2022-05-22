انت الان تتابع خبر مين من زوجاتك الـ 6 مازلت على تواصل بها رغم الانفصال؟ حسين فهمي يصدم الجميع بإجابة صريحة للغاية!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - برنس السينما المصرية أو الدنجوان، هي الألقاب التي أطلقها محبو النجم حسين فهمي عليه، بسبب أدواره التي قدمها كفارس أحلام للفتيات في الأفلام، والواقع أنّ حسين فهمي في حياته الخاصة كان حقيقةً فارسًا لأحلام الفتيات، حيث تعددت تجاربه العاطفية ووصلت عدد زيجاته إلى 6.

الزوجة الثانية هي النجمة ميرفت أمين، ووالدة ابنته منّة، وبدأت علاقاتهما بعد أن كوّنا ثنائيًّا فنيًّا متميزًا وناجحًا على الشاشات، وقدّما سويًّا عددًا من الأعمال الفنية، منها "الأخوة الأعداء"، و"حافية على جسر من الذهب"، وتزوج حسين فهمي من ميرفت أمين عام 1974 واستمر زاوجهما ما يقارب من 12 عامًا، وتُعتبر هذه الزيجة أطول زيجات حسين فهمي. وحاليًّا تجمعهما علاقة صداقة ويتحدثان سويًّا تليفونيًّا بحسب تصريحات ميرفت أمين.

الزوجة الثالثة وهي نينا والتي لم تستمر معه كثيرًا، فهي ابنة أحد السفراء السابقين، ولم تظهر معه إعلاميًّا بشكل كبير، وكانت تشبه زيجته الأولى في هدوئها سواء في الارتباط أوالانفصال .

الزوجة الرابعة هالة فتحي وهي إحدى كبيرات خبراء الكمبيوتر، وأعلن حسين فهمي ارتباطه بها خلال فترة تولية رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولكنّ هذه الزيجة لم تستمر طويلًا، ولم يتحدث عنها حسين فهمي كثيرًا، ويكتفي بقول إنّ هذه العلاقة لم تكتمل بسبب أمور خاصه بهما، وإنّ الزواج والانفصال قسمة ونصيب.

الزوجة الخامسة وهي الفنانة لقاء سويدان، والتي بدأت علاقاتها العاطفية بالنجم حسين فهمي في مسرحية "أهلًا يا بكوات"، التي قدّمها حسين فهمي منذ سنوات، وتعرّض فهمي بعد اعلان ارتباطه بها للعديد من الانتقادات خصوصًا مع الفارق العمري بينهما، وبالرغم من حالة الحب التي كانت تجمعهما وتظهر عليهما في الكثير من اللقاءات، إلا إنهما انفصلا سريعًا ودخلا في الكثير من المشاكل والأزمات التي وصلت لساحات محاكم الأسرة، وتحدث كل منهم عن الطرف الآخر في الإعلام، وكشف عن الأزمات التي واجهتهما خلال 5 سنوات هي عمر زواجهما.

وأكد حسين فهمي في تلك الفترة أنه نادم على قرار الارتباط بها، خاصة وأن فارق العمر بينهما كان له تأثير على علاقتهما.

الزوجة الأخيرة لحسين فهمي هي رنا القصيبي والتي ارتبط بها حسين فهمي مؤخرًا لمدة دامت 3 أعوام، وبعدها قررت سيدة الأعمال السعودية إقامة دعوى خلع ضد حسين فهمي في محكمة الأسرة، وانتصرت عليه في معركتها ضده في المحاكم، وأكدت في دعواها أنها لا ترغب في الحياة معه، وأنّ كل مساعي الصلح لم تحقق أيّ نجاحات.

ولم يتحدث حسين فهمي أيضًا عن أسباب الخلع في أيٍّ من وسائل الإعلام، فيما كشفت هي أنه كان يروّعها ويطلب من العاملين في المنزل التواطؤ منه من أجل ترويعها وإيهامها بأنّ هناك أشباحًا في المنزل، وكان تصدّق لكونها كفيفة، وكشفت أنه طلب منها مغادرة المنزل ليلًا، وأنه كان لا ينفق على المنزل ويستغل امتلاكها للأموال ليبتزّها ماديًّا.