زواج بوسي يشعل الوسط الفني.. والمفاجأة في هوية العريس!!

الرياض - محمد الاطلسي - زواج بوسي يهز الوسط الفني.. لن تصدق من هو العريس! أكدت مصادر مقربة من الفنانة بوسي صحة عقد حفل زفافها "الثاني" اليوم في باخرة نيلية خاصة، بحضور عدد محدود جدا من نجوم الفن المصري. واشار المصدر إلى أن العريس رجل أعمال له نشاط في مجال التجميل، وعلى علاقة وطيدة بأغلب نجوم ونجمات الفن.

وحسب المصدر نفسه، اقامت المطربة بوسي حفل زفافها اليوم الأحد الموافق 22 مايو، على رجل أعمال يدعى هشام ربيع، يملك أحد المولات التجارية، ويتردد أنه مالك سلسلة محلات متخصصة في مجال تصفيف الشعر والتجميل للرجال فقط وتجمعه صداقة قوية بالعديد من الفنانين، وعلى رأسهم أحمد سعد، حمادة هلال، خالد سليم، كريم فهمى، أحمد فهمي. وتعد هذه الزيجة، هي الزيجة الثانية للفنانة بوسي، حيث تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها وليد فطين، وانجبت منه، إلا أنها انفصلت عنه بعد عدة أزمات وصلت إلى القضاء وكادت أن تنتهي بحبس بوسي بتهمة كتابة شيكات بدون رصيد، وتدخل المنتج أحمد السبكي، حيث تم الاتفاق على سداد المطربة 5 ملايين جنيه، مقابل تنازل طليقها عن القضايا وتسوية الخلافات الشخصية نهائيا..