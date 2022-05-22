انت الان تتابع خبر أبكت الجمهور.. تداول صورة مؤثرة لسمير صبري وهو يقرأ القرآن قبل وفاته بأيام اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم الراحل سمير صبري أثناء تواجده في المستشفى قبل خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القلب.

وعاني صبري، من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب.

ورغم مرضه وتواجده في المستشفى، حرص سمير صبري على تسجيل حلقات برنامجه "ذكرياتي" وآخر الحلقات التي قام بتسجيلها مع الفنان حسن يوسف.

وسمير صبري مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، شارك في أكثر من 200 عمل، وكان آخر أفلامه "حدث في 2 طلعب حرب" الذي عرض هذا العام.

ورحل الفنان سمير صبري عن عالمنا صباح الجمعة 20 مايو، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.