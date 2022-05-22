انت الان تتابع خبر مواقع عالمية تضج بفيلم صبي من الجنة فهل يسيء للإسلام؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعتبر فيلم "صبي من الجنة"/Boy From Heaven، للمخرج ذو الأصول المصرية طارق صالح، من أبرز الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، والذي يتوقع أن يثير الجدل في الأيام المقبلة لمناقشته صراع السلطة داخل "الأزهر".

وعقب عرضه في مهرجان كان، نال الفيلم على إشادات نقدية من مواقع عالمية، لكنه لم ينل اعجاب عدد من النقاد، وعلى رأسهم الناقد الفني طارق الشناوي، الذي وصف الفيلم في مقال له "بالمراهقة الفكرية والسذاجة السياسية".

حيث وصف الناقد دامون وايز من موقع Deadline، أسلوب المخرج بالذكاء والعصرية، مؤكدا انه سيلفت انتباه لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام، وقال: "يقدم فيلم إثارة متطور للبالغين بينما يستكشف في نفس الوقت صراعات نفسية شديدة في العلاقة بين البطلين".

وتدور احداث فيلم صبي من الجنة، حول شاب ريفي يدعى آدم، يعمل والده كصياد سمك، ثم يتلقى منحة للدراسة في جامعة الأزهر، ويلتقي الطلاب الجدد بالإمام الأكبر، خلال أول يوم دراسي له، ولكن فجأة يموت شيخ الأزهر أمام طلابه، لتبدأ المعركة بين مساعديه ومعاونيه ليرثوا منصبه الذي يمثل أعلى سلطة دينية إسلامية "سُنية" في العالم.

وهذا العمل من بطولة 3 ممثلين فلسطينيين الأصل وهم توفيق برهوم، محمد بكري، مكرم خوري، والممثل اللبناني فارس فارس، والممثل المصري عمرو مسعد، والسوري شروان حاجي، والتركي يونس البايرك، بالإضافة إلى الممثل التونسي مهدي دهبي، وتعاون طارق صالح مع نفس فريق العمل الذي تعاون معه في فيلمه السابق.